Тардиф: в случае отказа НХЛ от Олимпиады федерациям будет сложно выстроить план Б

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальным федерациям будет сложно выстроить план Б в случае, если Национальная хоккейная лига (НХЛ) решит не отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Пекине. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если лига или профсоюз ее игроков сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

"Самое важное для нас состоится в феврале, когда пройдут Олимпийские игры, - сказал Тардиф. - Мы проделали большую работу по контракту Международного олимпийского комитета (МОК) с оргкомитетом Игр, страховке игроков, ковид-протоколам, получили расписание турниров. Провели работу по организации квалификации женских команд в ноябре. Только после этого мы будем готовы к Олимпиаде".

"Мы не знаем, что будет в это время с коронавирусом. Национальная хоккейная лига установила крайний срок, когда скажет, поедут ли ее игроки в Пекин или нет. Мы обсудим с ними этот вопрос позже, но всем понятно, что уже слишком поздно что-то менять, поскольку для федераций в таком случае сложно будет выстроить план Б", - добавил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.