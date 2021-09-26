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Допинг в спорте

Ласицкене и Сидорова останутся в пуле допинг-тестирования World Athletics до конца года

В список входят еще восемь спортсменов, которые были включены в состав команды России на Игры в Токио
Мария Ласицкене Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и серебряный призер токийских Игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова включены в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом ТАСС сообщили в World Athletics.

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По сравнению с третьим кварталом российское представительство в международном пуле тестирования до конца 2021 года не изменится. В него по-прежнему входят Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Сидорова (прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (все - спортивная ходьба), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота). Все эти спортсмены были включены в состав олимпийской команды России на Игры в Токио, которые проходили с 23 июля по 8 августа.

В середине года в международный пул допинг-тестирования входило 27 российских легкоатлетов, однако после определения всех участников Олимпийских игр этот список был сокращен до десяти.

Российские легкоатлеты в настоящее время имеют право выступать на международных стартах только при наличии индивидуальных допусков от международной федерации и в статусе нейтральных спортсменов.

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ДопингЛасицкене, Мария Александровна
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