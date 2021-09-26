Российский боец Ян готов провести поединок за титул временного чемпиона UFC

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян готов провести поединок за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 30 октября против любого соперника. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Саят Абдрахманов.

Бой за титул чемпиона UFC между Яном и Стерлингом отменен

Ранее американец Алджамейн Стерлинг из-за травмы отказался от боя против Яна, который должен был пройти 30 октября.

"Новость ожидаемая, но все равно неприятная, - сказал Абдрахманов. - Петр будет биться за временный титул 30 октября с любым доступным соперником. Когда вернется Стерлинг - неизвестно, ждать, когда у него все перестанет болеть, уже нет смысла".

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).