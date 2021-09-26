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Мировой хоккей

Райндль: публикации СМИ с обвинениями в коррупции могли повлиять на выборы главы IIHF

Президент Немецкого хоккейного союза проиграл на выборах французу Люку Тардифу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Немецкого хоккейного союза Франц Райндль, который был кандидатом в президенты Международной федерации хоккея (IIHF), считает, что публикации СМИ с обвинениями его в коррупции могли повлиять на итоги выборов. Такое мнение он высказал ТАСС.

В начале июня в газетах Der Spiegel и Augsburger Allgemeine появилась информация о том, что Райндля подозревают в сомнительных платежах, которые он получал на посту управляющего директора в дочерней компании немецкой федерации.

"Этот доклад - очень серьезное обвинение, при этом нет никаких оснований для него, - сказал Райндль. - И также может вызывать вопросы время появления этого доклада - накануне моего решения [о выдвижении кандидатуры на пост президента], что поменяло мнения обо мне. Но это немецкие СМИ, кто-то за этим стоит и мы выясним это. Потому что здесь нет ничего - я в этом уверен".

Сообщалось, что омбудсмен немецкой комиссии по расследованию коррупционных дел Феликс Реттенмайер подготовил 40-страничный отчет по обвинениям, выдвинутым против Райндля. В досье утверждается, что есть достаточные фактические данные о совершении уголовного преступления. Федеральный министр Томас де Мезьер рассказал, что комиссия по этике сейчас изучает дело Райндля, а Реттенмайер призывает к дальнейшему юридическому расследованию дела.

Райндль проиграл на выборах президента IIHF французу Люку Тардифу. По итогам конгресса организации Райндль был выбран в совет IIHF.

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