Мазепин: "Уралхим" и "Уралкалий" выделяют на спорт более 300 млн рублей в год

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. "Уралкалий" и "Уралхим" ежегодно выделяют на спорт более 300 млн рублей. Об этом журналистам рассказал владелец компаний Дмитрий Мазепин.

В воскресенье в рамках ВТБ Гран-при России "Формулы-1" "Уралхим" и Росмолодежь подписали соглашение о сотрудничестве.

"Без молодежи не будет нашего будущего, - сказал Мазепин. - Мы готовы инвестировать много, и прежде всего свою душу. Вы видите, как компания относится к молодежи, спорту и социальным проектам. Социальная политика не делит спорт и молодежь, мне это нравится. На молодежь, спорт мы тратим более $300 млн в год".