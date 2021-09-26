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ATP

Теннисист Федерер рассказал, когда вернется на корт после операции

В августе спортсмен перенес повторную операцию на колене

ТАСС, 26 сентября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер вернется на корт после операции на колене через несколько месяцев. Комментарий спортсмена приводит портал Tennis Majors.

Последним турниром для 40-летнего Федерера был Уимблдон, на котором он дошел до четвертьфинала. После он принял решение пропустить Олимпийские игры в Токио. В августе спортсмен перенес операцию на колене.

"Решение согласиться на повторную операцию на колено далось непросто, я проходил подобную процедуру в прошлом году, - сказал Федерер.- На Уимблдоне я был очень недоволен своим физическим состоянием, был очень далек от идеальной формы, хотя выжимал из себя все, что мог. Я обязательно вернусь на корт, но это займет несколько месяцев. Мне очень не хочется принимать поспешных решений, так как после тенниса я хочу наслаждаться полноценной жизнью. Но могу сказать с уверенностью, что худшее уже позади".

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде (2012) и олимпийским чемпионом в парном (2008). Он занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Швейцарец выиграл 103 турнира под эгидой организации (рекордный показатель).

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