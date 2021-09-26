Умер бывший футболист "Зенита" Сергей Герасимец

ТАСС, 26 сентября. Бывший футболист сборной Белоруссии и "Зенита" Сергей Герасимец умер на 56-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Причина смерти бывшего игрока не сообщается.

Герасимец выступал за "Зенит" с 1997 по 1999 год, вместе с клубом он стал победителем Кубка России. В разные годы он представлял киевское и минское "Динамо", донецкий "Шахтер", израильский клуб "Бней Иегуда", калининградскую "Балтику", литовский "Каунас" и белорусский "Торпедо-МАЗ". За сборную Белоруссии выступал с 1992 по 1999 год, забив 7 мячей в 25 матчах.

После окончания карьеры футболиста стал тренером, работал в штабе московского "Локомотива", томской "Томи", петербургского "Динамо", возглавлял казахстанский "Окжетпес". Последним местом его работы был любительский футбольный клуб "Ядро" (Санкт-Петербург).