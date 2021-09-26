Чернышенко: правительство поддержит заявку на проведение чемпионата мира по мини-футболу

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Министерство спорта готово поддержать заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Россия в 2001 году принимала чемпионат Европы по мини-футболу. Мировое первенство в стране ни разу не проводилось.

"Россия готова принимать как можно больше международных соревнований, подтверждая статус ведущей мировой державы, восстанавливая и расширяя связи и позиции в мировом спортивном сообществе, - сказал Чернышенко. - У нас есть отличная инфраструктура, которая расширяется по поручению президента России. - Много объектов продолжает строиться и реконструироваться - их необходимо загружать и использовать в полной мере. Правительство в лице Минспорта поддержит заявку Российского футбольного союза на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу, который, уверен, будет организован на высоком уровне".

В субботу в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями политических партий лидер коммунистов Геннадий Зюганов упомянул, в частности, успехи команды КПРФ по мини-футболу. Путин в ответ заметил, что знает о достижениях в этом виде спорта и поддержал предложение провести в России чемпионат мира.

РФС готов принять участие в проведении турнира

Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 года 70% населения страны к этому времени должны заниматься спортом.

"Вспомните яркие соревнования и турниры, которые принимала Россия, – нет сомнений, что мы получаем позитивный эффект от проведения не только с экономической, но и социальной точки зрения, - отметил Чернышенко. - Соревнования сильнейших спортсменов всегда привлекают внимание россиян и вовлекают их в занятия спортом и физической культурой. Это правильные ориентиры в поддержании здорового образа жизни, к которым мы стремимся в рамках поручения Владимира Путина – чтобы 70% населения нашей страны занимались спортом".

Президент РФС Александр Дюков в конце августа после финала чемпионата мира по пляжному футболу, который прошел в Москве, отметил, что организация готова принять участие в организации чемпионата мира по мини-футболу в России.

Россия принимала такие крупные международные соревнования, как зимние Олимпийские игры (2014), чемпионат мира по футболу (2018) и чемпионат Европы по футболу (семь матчей турнира в 2021 году), чемпионат мира по хоккею (2000, 2006, 2016), летняя (2013) и зимняя (2019) Универсиады, чемпионат мира по легкой атлетике (2013), Кубок конфедераций по футболу (2017), чемпионат мира по пляжному футболу (2021). В 2022 году в России состоится чемпионат мира по волейболу, в 2023-м - чемпионат мира по хоккею и летняя Универсиада.