Гимнаст Нагорный объяснил, почему его не включили в состав сборной на чемпионат мира

СОЧИ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение не включать победителя Олимпийских игр в Токио гимнаста Никиту Нагорного в состав сборной России на октябрьский чемпионат мира в Японии было принято после того, как спортсмен обсудил вопрос своего участия в турнире с тренерским штабом национальной команды. Об этом гимнаст рассказал ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября. В заявке российской команды отсутствует лидер сборной Нагорный, занявший на предыдущем мировом первенстве первое место в личном многоборье.

"Я не отказывался от чемпионата мира, решение пропустить турнир было принято вместе с тренерским штабом, - сказал Нагорный. - Не было такого, что я отказываюсь. Есть проблемы со здоровьем, которые надо поправить".

"Следующий цикл намного сложнее, да и возраст такой, когда надо следить за своим здоровьем в два раза внимательнее. Нужно убрать болячки и вперед", - заключил 24-летний спортсмен.

На Олимпиаде в Токио Нагорный вместе с Артуром Далалояном, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграл золото в командном первенстве. Нагорный в столице Японии также стал обладателем двух бронзовых наград (в личном многоборье и упражнениях на перекладине).

Далалоян, Белявский и Аблязин также пропустят ЧМ-2021. Российскую мужскую спортивную гимнастику на турнире будут представлять Дмитрий Ланкин, Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Клементьев.