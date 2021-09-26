Гимнаст Нагорный заявил, что очень доволен выступлением на первом турнире после Олимпиады

СОЧИ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийский чемпион Никита Нагорный очень доволен тем, как выступил на гимнастическом турнире в Германии, который стал для россиянина первым стартом после Игр в Токио. Об этом Нагорный сообщил ТАСС.

Гимнаст Нагорный объяснил, почему его не включили в состав сборной на чемпионат мира

В пятницу в Диллингене состоялась матчевая встреча германских гимнастических клубов TG Saar и StTV Singen. Победу одержал TG Saar, за который с 2017 года выступает Нагорный. До пятничного старта россиянин последний раз принимал участие в соревнованиях 3 августа, когда в Токио выиграл бронзовую медаль Олимпиады в упражнении на перекладине.

"Я впечатлен невероятно своими силами. Я почти не ходил в зал, при этом у меня был трехнедельный перерыв. Я готовился к этому старту лишь неделю, только поддерживал физическую форму, без всяких невероятных элементов", - сказал Нагорный.

"Я думал, что будет все сложно и не смогу ничего делать. Отталкиваясь от этого, были мысли, что я уже не восстановлюсь. Но я вышел и без двух элементов практически выполнил олимпийскую программу. И сделал ее хорошо", - добавил гимнаст.

На Олимпиаде в Токио Нагорный вместе с Артуром Далалояном, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграл золото в командном первенстве. Нагорный в столице Японии также стал обладателем двух бронзовых наград (в личном многоборье и упражнении на перекладине).