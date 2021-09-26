Сборная ХМАО победила в мужской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону

ТЮМЕНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Команда Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) одержала победу в мужской эстафете 4х7,5 км на чемпионате России по летнему биатлону. Турнир завершился в воскресенье в Тюмени.

Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Вадим Филимонов и Семен Сучилов преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 50 секунд, допустив 12 промахов и зайдя на один штрафной круг. Второе место заняла первая команда Башкортостана в составе Валентина Михайлова, Антона Бабикова, Александра Бабчина и Эдуарда Латыпова (отставание - 1 минута 03,3 секунды; 12 промахов, 2 штрафных круга). Третьими стали Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин, Дмитрий Мысев и Даниил Фомин из Центрального федерального округа (+1.15,5; 9 промахов).

Чемпионат России по летнему биатлону проводился с 23 сентября. В женской индивидуальной гонке на 15 км победила Лариса Куклина, в мужской на 20 км - Антон Бабиков. В спринте на 7,5 км у женщин первенствовала Ирина Казакевич, у мужчин (10 км) - Эдуард Латыпов. Победу в женской эстафете 4х6 км одержали спортсменки из Свердловской области - Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева и Светлана Миронова.