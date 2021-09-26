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Футбол во Франции

Бывший футболист "Манчестер Сити" Насри объявил о завершении карьеры

Полузащитник рассказал, что на его решение повлияла длительная дисквалификация
Самир Насри AP Photo/Jon Super
Описание
Самир Насри
© AP Photo/Jon Super

ТАСС, 26 сентября. Бывший полузащитник английских футбольных клубов "Манчестер Сити" и "Арсенал" Самир Насри завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает французское издание L'Equipe со ссылкой на журнал Le Journal du Dimanche.

Последним клубом француза был бельгийский "Андерлехт", с которым он расторг контракт в 2020 году. В феврале 2018 года Насри был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения составил 18 месяцев.

"Эпизод с дисквалификацией сильно повлиял на меня и мое отношение к футболу, - сказал 34-летний Насри. - Я считаю ее несправедливой, потому что я ничего не принимал. Это были просто инъекции с витаминами, потому что я был болен. Это все очень ударило по мне".

В данный момент бывший футболист работает экспертом на спортивном телевидении.

Насри также выступал во французском "Марселе", английском "Вест Хэме", испанской "Севилье" и турецком "Антальяспоре". Является двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка английской лиги. В составе сборной Франции Насри провел 41 матч и забил 5 мячей.

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