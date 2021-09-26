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Летние олимпийские виды спорта

Вениамин Бут будет претендовать на пост президента Федерации гребного спорта России

Выборы главы организации пройдут 9 октября в Москве
Вениамин Бут Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Вениамин Бут
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады-1988 Вениамин Бут намерен участвовать в выборах главы Федерации гребного спорта России (ФГСР), которые пройдут 9 октября в Москве. Об этом Бут сообщил ТАСС.

На отчетно-выборной конференции пройдут также выборы вице-президента, ответственного секретаря, членов президиума организации и контрольно-ревизионной комиссии ФГСР. Также будет представлен отчет президиума федерации и нынешней контрольно-ревизионной комиссии.

"Сейчас я иду на выборы как самовыдвиженец. Но меня поддерживают несколько регионов", - сказал Бут, возглавлявший ФГСР с 2012 по 2016 год.

Предыдущая отчетно-выборная конференция организации состоялась 28 декабря, на пост президента был переизбран Алексей Свирин, впервые возглавивший ФГСР в ноябре 2016 года.

Свирин, олимпийский чемпион 2004 года, в начале сентября сообщил ТАСС, что будет принимать участие в новых выборах президента федерации.

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