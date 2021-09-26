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Летние неолимпийские виды спорта

"Кристалл" в пятый раз подряд выиграл Кубок России по пляжному футболу

В финале петербургский клуб обыграл "Локомотив" со счетом 4:2

ТАСС, 26 сентября. Санкт-петербургский "Кристалл" обыграл со счетом 4:2 московский "Локомотив" и стал обладателем Кубка России по пляжному футболу. Матч проходил в Анапе.

В составе победителей забитыми мячами отметились Егор Ремизов (3-я и 17-я минуты), Дмитрий Шишин (15) и Датинья (35). У "Локомотива" голы забили Ян Пелецкий (7) и Станислав Кошарный (34).

Ранее в воскресенье в матче за третье место встречались столичные "Спартак" и ЦСКА. "Спартак" одержал победу со счетом 3:2.

"Кристалл" выиграл Кубок России в пятый раз подряд, всего на счету клуба шесть побед в турнире.

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