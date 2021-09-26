Первый тренер Усика рассказал, за что отчитал боксера после боя за титул чемпиона мира

ТАСС, 26 сентября. Украинский боксер Александр Усик провел замечательный бой против британца Энтони Джошуа, но было и то, за что его стоило отчитать - спортсмен недостаточно внимания уделял защите. Такое мнение высказал ТАСС первый тренер Усика Сергей Лапин, который тренировал боксера, когда он школьником пришел в его секцию в Крыму.

В ночь на воскресенье украинец Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, британца Энтони Джошуа единогласным решением судей. Все трое судей отдали победу Усику - 117:112, 116:112, 115:113. 34-летний украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

"Бой был очень красивый, замечательный. Все было грамотно, использовал свои короткие рычаги. Когда бой закончился, сразу же созвонились, немного его отчитал. А как иначе? Потому что бокс - это в первую очередь защита, а он местами застаивался и пропускал ненужные удары", - рассказал Лапин.

Он пояснил, что поддерживает связь с воспитанником, общается с ним по телефону "как тренер со спортсменом", интересуясь делами и здоровьем или поздравляя с праздниками.

"Он ко мне пришел в 14,5 лет, уже тогда был активным, прыгал, бегал, как все дети - рос как обыкновенный пацан; дрался, на хулиганов внимания не обращал, учился, по деревьям лазил. Он за эти годы повзрослел, а когда человек взрослеет, становится умнее, практичнее", - добавил собеседник.

Усик по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса. В активе 31-летнего Джошуа теперь 24 победы (22 нокаутом), два поражения. Джошуа и Усик являются чемпионами Олимпийских игр 2012 года.