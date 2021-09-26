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Бокс

Первый тренер Усика рассказал, за что отчитал боксера после боя за титул чемпиона мира

По мнению Сергея Лапина, Усик недостаточно внимания уделял защите

ТАСС, 26 сентября. Украинский боксер Александр Усик провел замечательный бой против британца Энтони Джошуа, но было и то, за что его стоило отчитать - спортсмен недостаточно внимания уделял защите. Такое мнение высказал ТАСС первый тренер Усика Сергей Лапин, который тренировал боксера, когда он школьником пришел в его секцию в Крыму.

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В ночь на воскресенье украинец Александр Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, британца Энтони Джошуа единогласным решением судей. Все трое судей отдали победу Усику - 117:112, 116:112, 115:113. 34-летний украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

"Бой был очень красивый, замечательный. Все было грамотно, использовал свои короткие рычаги. Когда бой закончился, сразу же созвонились, немного его отчитал. А как иначе? Потому что бокс - это в первую очередь защита, а он местами застаивался и пропускал ненужные удары", - рассказал Лапин.

Он пояснил, что поддерживает связь с воспитанником, общается с ним по телефону "как тренер со спортсменом", интересуясь делами и здоровьем или поздравляя с праздниками.

"Он ко мне пришел в 14,5 лет, уже тогда был активным, прыгал, бегал, как все дети - рос как обыкновенный пацан; дрался, на хулиганов внимания не обращал, учился, по деревьям лазил. Он за эти годы повзрослел, а когда человек взрослеет, становится умнее, практичнее", - добавил собеседник.

Усик по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса. В активе 31-летнего Джошуа теперь 24 победы (22 нокаутом), два поражения. Джошуа и Усик являются чемпионами Олимпийских игр 2012 года.

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