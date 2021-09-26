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Гран-при России "Формулы-1"

Костин: Гран-при России "Формулы-1" под Петербургом может проводиться в июне

С 2023 года российский этап будет проводиться в Ленинградской области
Глава ВТБ Андрей Костин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава ВТБ Андрей Костин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" ВТБ Гран-при России после переезда в Ленинградскую область с большой вероятностью будет проводиться в июне, в период белых ночей. Об этом ТАСС заявил глава ВТБ Андрей Костин.

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Гран-при России "Формулы-1" проходит с 2014 года на автодроме Олимпийского парка в Сочи. Контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. С 2023 года российский этап будет проводиться в Ленинградской области.

"В проведении Гран-при в Петербурге есть свои преимущества - это крупный город, который очень близок к Европе, поэтому можно ожидать приток гостей, - сказал Костин. - Сам Питер, особенно с учетом того, что гонка будет, скорее всего, переноситься на июнь, на период белых ночей, - это большой культурный центр. Эта трасса находится за городом, и придется досоздавать инфраструктуру. Но для меня важно, чтобы при этом Сочи оставался центром автоспорта".

ВТБ является учредителем АНО "Росгонки", организатора ВТБ Гран-при России "Формулы-1".

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