Костин отметил, что игра "Динамо" стала интереснее и динамичнее, чем в последние годы

ВТБ с 2008 года выступает генеральным спонсором футбольного клуба "Динамо". В воскресенье московский клуб дома со счетом 2:0 обыграл казанский "Рубин" в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата.

"Качество игры "Динамо" стало интереснее, динамичнее, не таким скучным, каким было в последние годы, - сказал Костин. - Изменения происходят, есть еще нестабильность в игре, но мы только в начале пути. И мы будем работать дальше, добиваться дальнейших успехов, и мы понимаем, что это большой труд. И займет это не один год, может быть, потому что мы очень серьезно занялись детским и юношеским спортом".

Костин рассказал, что открыты уже три школы: в Дагестане, Владивостоке и Воронеже. "В ближайшее время мы планируем открыть еще три школы, - сообщил глава ВТБ. - И спасибо нашему мэру Сергею Семеновичу Собянину, сейчас мы работаем над большим проектом в Москве по созданию детской школы, где будет семь полей. Без детско-юношеского спорта мы никогда не будем обыгрывать сборные Бразилии и Германии. Это вклад в будущее, но мы к этому готовы".