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Футбол в России

Веретенников: вопрос об отсутствии мотивации у Кварацхелии в "Рубине" не стоит

Тренер казанского клуба отметил, что полузащитник не может показать свой уровень из-за недавней травмы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вопрос о возможном отсутствии у полузащитника футбольного клуба "Рубин" Хвичи Кварацхелии мотивации после того, как он не сумел перейти в одну из европейских команд не стоит. Об этом журналистам рассказал тренер "Рубина" Олег Веретенников.

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Кварацхелия был признан лучшим молодым игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги по итогам сезона-2019/20. В течение двух сезонов "Рубин" не смог договориться с рядом европейских клубов по переходу грузинского игрока, несмотря на предложения.

"Я думаю, такого вопроса [по отсутствию мотивации] не стоит. Он мотивирован, просто у него такой же период, как у [Джордже] Деспотовича в связи с недавней травмой. Он долго восстанавливался, поэтому и не может показать свои кондиции", - сказал Веретенников.

"Рубин" в матче девятого тура РПЛ проиграл "Динамо" со счетом 0:2. "Не сказал бы, что у команды есть какой-то спад. Победы чередуются с поражениями, не все получается. Концовка второго тайма была с нашим большим преимуществом", - отметил Веретенников.

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