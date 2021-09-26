"Ростов" проиграл "Ахмату" в первом матче после ухода Семина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" со счетом 1:2 уступил грозненскому "Ахмату" в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

В составе победителей забитыми мячами отметились Виталий Лысцов (36-я минута) и Игорь Коновалов (53, с пенальти), у проигравших отличился Дмитрий Полоз (90+4).

В субботу главный тренер "Ростова" Юрий Семин подал в отставку, специалист возглавил клуб в августе, сменив на этом посту Валерия Карпина, который стал главным тренером сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера "Ростова" назначен Заур Тедеев.

"Ахмат" набрал 12 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" занимает предпоследнюю, 15-ю строчку, в девяти играх команда набрала 6 очков. В следующем туре грозненцы дома встретятся с московским "Спартаком" 3 октября. "Ростов" в этот же день в Москве сыграет с "Локомотивом".