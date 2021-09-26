Гандболистки ЦСКА потерпели первое поражение в Лиге чемпионов

ТАСС, 26 сентября. Московский ЦСКА со счетом 22:32 на выезде проиграл венгерскому "Дьору" в матче третьего тура группового этапа женской Лиги чемпионов по гандболу.

ЦСКА провел второй матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Гандболистки российского клуба не смогли вылететь на встречу первого тура с французским "Метцем" из-за строгих карантинных мер. ЦСКА обратился в Европейскую федерацию гандбола (EHF) с просьбой о переносе игры на другую дату. Во втором туре россиянки обыграли турецкий "Кастамону" со счетом 34:27.

Гандболистки ЦСКА набрали 2 очка и занимают пятое место в турнирной таблице группы В. Лидирует "Дьор" (6 очков), второе место занимает "Метц" (4), третье - датский "Оденсе", на четвертой строчке располагается норвежский "Вайперс" (2). Шестое место занимает словенский "Крим" (2), далее идут шведский "Сэфехов" (2) и "Кастамону" (0). В следующем туре ЦСКА 17 октября примет "Сэфехов", а "Дьор" в тот же день на выезде сыграет с "Оденсе".

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года. До сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов, став лучшей в сезоне-2007/08. Советские команды 16 раз побеждали в турнире.

Лига чемпионов завершится 30 мая 2022 года.