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КХЛ

"Спартак" проиграл "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Казанцы одержали пятую победу подряд
Хоккеисты "Ак Барса" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Ак Барса"
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 26 сентября. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Илья Сафонов (7-я минута), Кирилл Петров (37) и Артем Галимов (53). У проигравших отличился Александр Никишин (11).

В составе "Спартака" первый матч провел канадский нападающий Джейк Виртанен, с которым красно-белые заключили контракт 7 сентября. Он был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". В регулярных чемпионатах НХЛ нападающий провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.

Впервые в сезоне встречу пропустил шведский форвард "Спартака" Эмиль Петтерссон. По регламенту КХЛ российские команды не могут заявлять на матч более пяти легионеров. В игре с "Ак Барсом" приняли участие вратарь Оскар Данск, защитники Тим Хеед и Якуб Йержабек, а также нападающие Йори Лехтеря и Виртанен.

Главным тренером "Ак Барса" является Дмитрий Квартальнов. В составе "Спартака" участие в матче принял его племянник, нападающий Данила Квартальнов. Сын Дмитрия Квартальнова Александр попал в заявку "Ак Барса" на игру, но на льду не появлялся.

"Ак Барс" одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате и с 15 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" набрал 12 очков после 11 игр и располагается на пятой строчке в Западной конференции. В следующем матче "Спартак" 28 сентября на выезде сыграет с московским "Динамо", а "Ак Барс" днем позже в Хельсинки встретится с местным "Йокеритом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит1161200238-2918
2Динамо М980000139-1716
3СКА1051100333-2014
4ЦСКА1143000426-2714
5Спартак1142000525-2412
6Витязь1030013330-3210
7Динамо Мн940001424-229
8Торпедо1040010525-309
9Северсталь922010418-229
10Локомотив1030011523-288
11Сочи1121020619-288
12Динамо Р1030001619-337
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург1081000143-2018
2Салават Юлаев1081000137-1418
3Трактор1051201130-2117
4Ак Барс1141201324-2015
5Автомобилист1040111330-2812
6Авангард831100326-2110
7Нефтехимик940001422-239
8Барыс921011419-258
9Сибирь920002516-256
10Адмирал910022419-376
11Амур1020001716-365
12Куньлунь1010100821-394

 

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