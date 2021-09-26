"Спартак" проиграл "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 26 сентября. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Илья Сафонов (7-я минута), Кирилл Петров (37) и Артем Галимов (53). У проигравших отличился Александр Никишин (11).

В составе "Спартака" первый матч провел канадский нападающий Джейк Виртанен, с которым красно-белые заключили контракт 7 сентября. Он был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". В регулярных чемпионатах НХЛ нападающий провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.

Впервые в сезоне встречу пропустил шведский форвард "Спартака" Эмиль Петтерссон. По регламенту КХЛ российские команды не могут заявлять на матч более пяти легионеров. В игре с "Ак Барсом" приняли участие вратарь Оскар Данск, защитники Тим Хеед и Якуб Йержабек, а также нападающие Йори Лехтеря и Виртанен.

Главным тренером "Ак Барса" является Дмитрий Квартальнов. В составе "Спартака" участие в матче принял его племянник, нападающий Данила Квартальнов. Сын Дмитрия Квартальнова Александр попал в заявку "Ак Барса" на игру, но на льду не появлялся.

"Ак Барс" одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате и с 15 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" набрал 12 очков после 11 игр и располагается на пятой строчке в Западной конференции. В следующем матче "Спартак" 28 сентября на выезде сыграет с московским "Динамо", а "Ак Барс" днем позже в Хельсинки встретится с местным "Йокеритом".