"Спартак" проиграл "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 26 сентября. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.
Заброшенными шайбами у победителей отметились Илья Сафонов (7-я минута), Кирилл Петров (37) и Артем Галимов (53). У проигравших отличился Александр Никишин (11).
В составе "Спартака" первый матч провел канадский нападающий Джейк Виртанен, с которым красно-белые заключили контракт 7 сентября. Он был выбран под шестым номером на драфте 2014 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер". В регулярных чемпионатах НХЛ нападающий провел за команду 317 матчей, в которых набрал 100 очков (55 голов + 45 передач). Виртанен является победителем молодежного чемпионата мира, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства в составе сборной Канады.
Впервые в сезоне встречу пропустил шведский форвард "Спартака" Эмиль Петтерссон. По регламенту КХЛ российские команды не могут заявлять на матч более пяти легионеров. В игре с "Ак Барсом" приняли участие вратарь Оскар Данск, защитники Тим Хеед и Якуб Йержабек, а также нападающие Йори Лехтеря и Виртанен.
Главным тренером "Ак Барса" является Дмитрий Квартальнов. В составе "Спартака" участие в матче принял его племянник, нападающий Данила Квартальнов. Сын Дмитрия Квартальнова Александр попал в заявку "Ак Барса" на игру, но на льду не появлялся.
"Ак Барс" одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате и с 15 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" набрал 12 очков после 11 игр и располагается на пятой строчке в Западной конференции. В следующем матче "Спартак" 28 сентября на выезде сыграет с московским "Динамо", а "Ак Барс" днем позже в Хельсинки встретится с местным "Йокеритом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|11
|6
|1
|2
|0
|0
|2
|38-29
|18
|2
|Динамо М
|9
|8
|0
|0
|0
|0
|1
|39-17
|16
|3
|СКА
|10
|5
|1
|1
|0
|0
|3
|33-20
|14
|4
|ЦСКА
|11
|4
|3
|0
|0
|0
|4
|26-27
|14
|5
|Спартак
|11
|4
|2
|0
|0
|0
|5
|25-24
|12
|6
|Витязь
|10
|3
|0
|0
|1
|3
|3
|30-32
|10
|7
|Динамо Мн
|9
|4
|0
|0
|0
|1
|4
|24-22
|9
|8
|Торпедо
|10
|4
|0
|0
|1
|0
|5
|25-30
|9
|9
|Северсталь
|9
|2
|2
|0
|1
|0
|4
|18-22
|9
|10
|Локомотив
|10
|3
|0
|0
|1
|1
|5
|23-28
|8
|11
|Сочи
|11
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|19-28
|8
|12
|Динамо Р
|10
|3
|0
|0
|0
|1
|6
|19-33
|7
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|10
|8
|1
|0
|0
|0
|1
|43-20
|18
|2
|Салават Юлаев
|10
|8
|1
|0
|0
|0
|1
|37-14
|18
|3
|Трактор
|10
|5
|1
|2
|0
|1
|1
|30-21
|17
|4
|Ак Барс
|11
|4
|1
|2
|0
|1
|3
|24-20
|15
|5
|Автомобилист
|10
|4
|0
|1
|1
|1
|3
|30-28
|12
|6
|Авангард
|8
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|26-21
|10
|7
|Нефтехимик
|9
|4
|0
|0
|0
|1
|4
|22-23
|9
|8
|Барыс
|9
|2
|1
|0
|1
|1
|4
|19-25
|8
|9
|Сибирь
|9
|2
|0
|0
|0
|2
|5
|16-25
|6
|10
|Адмирал
|9
|1
|0
|0
|2
|2
|4
|19-37
|6
|11
|Амур
|10
|2
|0
|0
|0
|1
|7
|16-36
|5
|12
|Куньлунь
|10
|1
|0
|1
|0
|0
|8
|21-39
|4