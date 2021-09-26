Болельщики съели более 7 тыс. бургеров и хот-догов на этапе "Формулы-1" в Сочи

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Гости ВТБ Гран-при России - этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - за время проведения соревнований в Сочи съели более 7 тыс. порций бургеров, хот-догов и сэндвичей, а также выпили почти 13 тыс. литров пива. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Хэмилтон в Сочи одержал 100-ю победу в "Формуле-1" и возглавил чемпионат

Двойной праздник. Хэмилтон в Сочи одержал 100-ю победу в "Формуле-1" и возглавил чемпионат

"Ежедневно парк посещало 20 тысяч болельщиков. За период проведения этапа "Формулы-1" болельщики, несмотря на непогоду, выпили почти 13 тысяч литров пива. Съедено более 7 тыс. порций фаст-фуда: бургеров, сэндвичей, хот-догов. Также было реализовано свыше 4 тыс. порций комплексных обеденных сетов", - сообщили в пресс-службе.

Для обслуживания гостей было привлечено 862 работника, работали 179 объектов торговли и общепита. За соблюдением правил и требований законодательства следили как в периметре Олимпийского парка, так и в двухкилометровой зоне от него.

Также сотрудники управления потребительского рынка и услуг совместно с правоохранительными органами выявили факт нелегальной реализации билетов на этап "Формулы-1". Составлено 6 административных протоколов, добавил собеседник агентства.

Российский этап "Формулы-1" прошел в Сочи с 23 по 26 сентября, победу в гонке одержал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".