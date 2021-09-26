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Бокс

Менеджер Усика: украинский боксер получил самый большой гонорар в карьере за бой с Джошуа

Усик в субботу победил Джошуа и завоевал три титула чемпиона мира

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Гонорар за бой против британца Энтони Джошуа стал самым большим в карьере украинского боксера Александра Усика. Об этом ТАСС сообщил представитель Усика Александр Красюк.

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В субботу Усик победил Джошуа и стал обладателем титулов чемпиона мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе.

"Это самый большой гонорар в карьере [Усика]", - сказал Красюк.

СМИ сообщали, что гарантированный гонорар Усика за бой составил порядка 3 млн фунтов стерлингов. При этом гонорар может вырасти до 5 млн фунтов стерлингов.

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