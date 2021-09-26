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Бокс

Усик не имеет права проводить другие поединки перед реваншем с Джошуа

В ночь на воскресенье украинец завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив британца в 12-раундовом поединке
Александр Усик EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Александр Усик
© EPA-EFE/NEIL HALL

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Украинский боксер Александр Усик не имеет права по контракту проводить другие поединки перед реваншем с британцем Энтони Джошуа. Об этом ТАСС сообщил представитель Усика Александр Красюк.

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В ночь на воскресенье Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив Джошуа в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, единогласным решением судей. 34-летний украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

"Мы еще три месяца назад включили в контракт пункт о реванше", - сказал Красюк, добавив, что Усик не имеет права проводить другие бои перед реваншем с Джошуа.

Британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер 9 октября проведут поединок за еще один престижный титул чемпиона мира - по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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