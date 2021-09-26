Усик не имеет права проводить другие поединки перед реваншем с Джошуа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Украинский боксер Александр Усик не имеет права по контракту проводить другие поединки перед реваншем с британцем Энтони Джошуа. Об этом ТАСС сообщил представитель Усика Александр Красюк.

В ночь на воскресенье Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив Джошуа в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, единогласным решением судей. 34-летний украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

"Мы еще три месяца назад включили в контракт пункт о реванше", - сказал Красюк, добавив, что Усик не имеет права проводить другие бои перед реваншем с Джошуа.

Британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер 9 октября проведут поединок за еще один престижный титул чемпиона мира - по версии Всемирного боксерского совета (WBC).