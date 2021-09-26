Хачатурянц прокомментировал критику судейства в игре с "Сочи" от гендиректора "Краснодара"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц считает, что давать эмоциональное интервью сразу после матча, как сделал генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг после игры с "Сочи", не совсем правильно. Об этом Хачатурянц рассказал ТАСС.

"Краснодар" в меньшинстве разгромил "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

В воскресенье "Краснодар" дома обыграл "Сочи" со счетом 3:0 в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Краснодар" доигрывал встречу вдевятером. На 39-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр матча Игорь Панин показал красную карточку защитнику краснодарцев Урошу Спаичу, на 75-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Александр Черников. После игры Хашиг раскритиковал судейство в игре в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Высказывание Хашига слышал, - сказал Хачатурянц. - Думаю, что давать сильно эмоциональное интервью сразу после матча не совсем правильно. Если есть конкретные претензии по игре, необходимо подать обращение в ЭСК (экспертно-судейскую комиссию - прим. ТАСС) и делать какие-либо выводы исходя из заключений комиссии".

"Краснодар" благодаря победе поднялся на четвертое место турнирной таблицы РПЛ, команда набрала 16 очков. В следующем туре краснодарский клуб в гостях встретится с московским ЦСКА 2 октября.