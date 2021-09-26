Глава Ассоциации мини-футбола России: за игру сборной на чемпионате мира не стыдно

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сборная России по мини-футболу сумела дать бой в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Литве и не уступала по игре действующему победителю мирового первенства, команде Аргентины, поэтому за игру россиян не стыдно. Такое мнение ТАСС высказал президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

В воскресенье россияне уступили аргентинской сборной в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Литве. Основное и дополнительное время завершились вничью со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти аргентинцы одержали победу - 5:4.

"Конечно, сейчас по итогам говорить очень тяжело, футбольный бог нам сегодня давал шансы, но, к сожалению, мы сами их не смогли использовать, - сказал Алиев. - Считаем, что задачу на эту игру наш тренерский штаб и футболисты выполнили. Мы понимали, что это будет сложная тактическая игра, у нас были возможности во втором тайме решить судьбу дальнейшего выхода в полуфинал, не доводя до серии пенальти, но не сложилось".

"В игре наша сборная не уступала Аргентине, хотя это действующий чемпион мира и порой превосходит классом в компонентах игры, мастерстве, так как это футбольная нация, но наши ребята с учетом всех вопросов смогли дать бой. Нам не стыдно за игру сборной России", - добавил собеседник ТАСС.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира, на турнире 2016 года команда в финале обыграла россиян. Лидером по количеству титулов являются бразильцы, которые выиграли первые три чемпионата мира (1989, 1992, 1996), а также побеждали в 2008 и 2012 годах. Сборная России также становилась бронзовым призером турнира 1996 года.

Чемпионат мира в Литве должен был состояться с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Текущий турнир завершится 3 октября. В полуфинале 29 сентября аргентинцы сыграют с командой Бразилии, которая в воскресенье оказалась сильнее сборной Марокко (1:0).