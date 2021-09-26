Продление контракта Скоровича будет обсуждаться после чемпионата Европы по мини-футболу

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Решение о продолжении работы главного тренера национальной сборной России по мини-футболу Сергея Скоровича будет приниматься по окончании чемпионата Европы. Об этом ТАСС заявил президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

Сборная России не сумела выйти в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу

В воскресенье россияне уступили аргентинской сборной в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Литве. Основное и дополнительное время завершились вничью со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти аргентинцы одержали победу - 5:4.

"У нас этот год очень сложный. Из-за коронавируса в этом сезоне совсем скоро, в конце января - начале февраля, в Нидерландах пройдет чемпионат Европы. Сергей Скорович полностью прошел отбор и сделал это очень успешно. Наша команда вышла на турнир и, конечно же, мы будем обсуждать дальнейший контракт и работу в стане сборных команд - помимо национальной сборной Сергей Леонидович возглавляет и молодежную - уже по окончании чемпионата Европы", - сказал Алиев.

"Доверие к нашему тренеру есть, и я не думаю, что судьба одного незабитого пенальти, даже на чемпионате мира, должна ставить его авторитет под сомнение. Все-таки Скорович за 10 лет своей работы добился очень многого", - отметил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира в Литве должен был состояться с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Текущий турнир завершится 3 октября.

Чемпионат Европы по мини-футболу пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.