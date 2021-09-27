Девятый тур чемпионата России по футболу завершится двумя матчами в понедельник

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Два матча в понедельник завершат программу девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В этот день состоятся игры "Урал" - "Арсенал" и "Нижний Новгород" - ЦСКА.

Екатеринбургский "Урал" примет тульский "Арсенал", встреча начнется в 17:00 мск. Екатеринбургский клуб пока не выигрывал в текущем сезоне РПЛ, на счету команды пять поражений и три ничьих. Подопечные Игоря Шалимова, который возглавил "Урал" 10 августа, с 3 очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице. "Арсенал" имеет в активе 8 очков и располагается на 12-й позиции.

23 сентября "Урал" одержал первую победу в сезоне. Екатеринбургский клуб на выезде обыграл владимирское "Торпедо" (2:0) в матче группового этапа Бетсити - Кубка России, "Арсенал" днем ранее в гостях выиграл у брянского "Динамо" (6:1).

"Нижний Новгород" проведет домашний матч против ЦСКА, начало игры запланировано на 19:00 мск. Армейцы с 13 очками после восьми игр занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Александра Кержакова располагается на 10-й позиции, набрав 11 очков. ЦСКА и "Нижний Новгород" до этого встречались только один раз, 17 июля 2021 года армейцы на своем поле победили нижегородцев со счетом 2:1 в товарищеском матче.

В четверг ЦСКА на выезде обыграл ижевский "Зенит" со счетом 4:0 в матче группового этапа Кубка России. "Нижний Новгород" в среду выиграл у барнаульского "Динамо" со счетом 1:0.

Девятый тур РПЛ стартовал в субботу тремя матчами. В этот день Химки" на своем поле сыграли вничью с "Локомотивом" (0:0), "Зенит" дома победил "Крылья Советов" (2:1), "Уфа" уступила на выезде "Спартаку" (0:2). В воскресенье казанский "Рубин" в гостях уступил московскому "Динамо" (0:2), грозненский "Ахмат" в гостевой игре победил "Ростов" (2:1), а "Краснодар" на своем поле выиграл у "Сочи" (3:0).