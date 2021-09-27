Девятый тур чемпионата России по футболу завершится двумя матчами в понедельник

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Два матча в понедельник завершат программу девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В этот день состоятся игры "Урал" - "Арсенал" и "Нижний Новгород" - ЦСКА.
Екатеринбургский "Урал" примет тульский "Арсенал", встреча начнется в 17:00 мск. Екатеринбургский клуб пока не выигрывал в текущем сезоне РПЛ, на счету команды пять поражений и три ничьих. Подопечные Игоря Шалимова, который возглавил "Урал" 10 августа, с 3 очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице. "Арсенал" имеет в активе 8 очков и располагается на 12-й позиции.
23 сентября "Урал" одержал первую победу в сезоне. Екатеринбургский клуб на выезде обыграл владимирское "Торпедо" (2:0) в матче группового этапа Бетсити - Кубка России, "Арсенал" днем ранее в гостях выиграл у брянского "Динамо" (6:1).
"Нижний Новгород" проведет домашний матч против ЦСКА, начало игры запланировано на 19:00 мск. Армейцы с 13 очками после восьми игр занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Александра Кержакова располагается на 10-й позиции, набрав 11 очков. ЦСКА и "Нижний Новгород" до этого встречались только один раз, 17 июля 2021 года армейцы на своем поле победили нижегородцев со счетом 2:1 в товарищеском матче.
В четверг ЦСКА на выезде обыграл ижевский "Зенит" со счетом 4:0 в матче группового этапа Кубка России. "Нижний Новгород" в среду выиграл у барнаульского "Динамо" со счетом 1:0.
Девятый тур РПЛ стартовал в субботу тремя матчами. В этот день Химки" на своем поле сыграли вничью с "Локомотивом" (0:0), "Зенит" дома победил "Крылья Советов" (2:1), "Уфа" уступила на выезде "Спартаку" (0:2). В воскресенье казанский "Рубин" в гостях уступил московскому "Динамо" (0:2), грозненский "Ахмат" в гостевой игре победил "Ростов" (2:1), а "Краснодар" на своем поле выиграл у "Сочи" (3:0).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|21-10
|23
|2
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|3
|Локомотив
|9
|4
|5
|0
|12-6
|17
|4
|Сочи
|8
|5
|0
|3
|12-6
|15
|5
|Рубин
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|6
|Краснодар
|8
|4
|1
|3
|14-9
|13
|7
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|11-8
|13
|8
|Спартак
|9
|4
|1
|4
|10-8
|13
|9
|Нижний Новгород
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|10
|Крылья Советов
|9
|3
|1
|5
|11-13
|10
|11
|Ахмат
|8
|3
|0
|5
|9-14
|9
|12
|Арсенал
|8
|2
|2
|4
|12-17
|8
|13
|Уфа
|8
|2
|2
|5
|11-16
|8
|14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|8-15
|7
|15
|Ростов
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|16
|Урал
|8
|0
|3
|5
|2-13
|3