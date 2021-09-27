Заслуженный результат. "Динамо" вышло на второе место в чемпионате России, победив "Рубин"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" выиграло у казанского "Рубина" со счетом 2:0 в домашнем матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Благодаря победе бело-голубые поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата.

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С первых минут футболисты "Динамо" завладели преимуществом в игре и создавали моменты у ворот Юрия Дюпина, "Рубин" также сделал несколько подходов к чужим воротам. Счет в матче на 32-й минуте открыл полузащитник бело-голубых Даниил Фомин, который замкнул навес с правого фланга от Гильермо Варелы. Для 24-летнего футболиста этот гол стал пятым в девяти матчах текущего чемпионата. После этого "Динамо" продолжило давить, но в первом тайме команде забить больше не удалось. После перерыва "Рубин" стал больше времени уделять атаке, по одному удару сделали Илья Самошников и Хвича Кварацхелия, но мяч по одинаковой траектории пролетел рядом с левой штангой ворот Игоря Лещука. На 58-й минуте Вячеслав Грулев удвоил преимущество "Динамо", замкнув подачу Себастьяна Шиманьского с углового. Защитник и капитан "Рубина" Филип Уремович забил на 85-й минуте, однако гол был отменен после использования системы видеоассистена рефери (VAR). Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц после игры заявил, что победа над "Рубином" является заслуженной. "На протяжении 75 минут мы полностью владели инициативой, доминировали, у нас многое получалось, мы играли агрессивно, - сказал Шварц на онлайн-конференции. - В то же время мы не позволили сопернику создать опасные моменты, учитывая наши хорошие оборонительные построения. В последние 15 минут, возможно, нам не хватило сил, они начали иссякать, это можно объяснить тем, что у нас было три матча за неделю, я очень доволен как игрой, так и результатом, которого мы добились".

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"Рубин" проводил матч без главного тренера Леонида Слуцкого, который был удален в игре прошлого тура с санкт-петербургским "Зенитом" (1:3), командой с тренерской скамейки руководил Олег Веретенников. Тем не менее Слуцкий сидел на трибунах, которые находились в нескольких метрах от скамейки. Иногда тренеры "Рубина" подходили к Слуцкому во время матча. "Сложно комментировать, потому что у нас не получилась игра цельной в большом отрезке времени. Эпизодами мы играли неплохо, где-то не очень хорошо, допустили две ошибки, пропустили два мяча. Во втором тайме играли чуть лучше, были подходы, удары, забили гол, который, к сожалению, не засчитали. Я бы не сказал, что у команды спад, можно сказать, что победы с поражениями чередуются, такое бывает, не все получается, поэтому такой результат", - сказал Веретенников на онлайн-конференции. "Динамо" рано бороться за чемпионство" Голкипер бело-голубых Лещук после игры отметил силу команды, которая позволила не пропустить в последние 15 минут матча с "Рубином". "Во втором тайме после 75-й минуты чуть подсели, подустали, все-таки третья игра за неделю, соответственно, появились у наших ворот моменты, но хорошо сыграли, справились, сыграли на ноль, - сказал Лещук журналистам. - Я до этого уже играл, была серия из семи или восьми матчей. В принципе после того сел на скамейку, но готовился к тому, что будет еще один шанс, нужно будет воспользоваться. Я готовился, тренировался, сейчас достаточно неплохая игра, надо продолжать дальше".

Лещук провел третий матч подряд в стартовом составе, так как основной голкипер и капитан "Динамо" Антон Шунин пропустил игру прошлого тура с "Сочи" (1:0) и встречу группового этапа Бетсити - Кубка России против ставропольского "Динамо" (6:0) из-за травмы. "Продлить контракт меня мотивировал разговор с главным тренером Сандро Шварцем и тренером по вратарям, - рассказал Лещук. - Они сказали, что верят в меня, что скоро придет мое время, Шварц сам подходил несколько раз, говорил, что придет время. Так и получилось, Антон получил повреждение, я сыграл. Ему наложили швы, он не может сразу тренироваться, потому что они могут разойтись, насколько знаю, он со следующей недели будет тренироваться".

На эту тему Степашин: московскому "Динамо" рано биться за чемпионство

После матча член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин отметил, что клуб еще не готов бороться за первое место в чемпионате России. "Ребята молодцы, отмечу вратаря Лещука. Готовы ли биться за первое место? Рановато, в чемпионате есть команды посильнее. Хотя, кто знает", - сказал Степашин газете "Спорт-Экспресс". После победы "Динамо" набрало 19 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидирующего санкт-петербургского "Зенита" составляет четыре очка. "Рубин" с 14 очками располагается на шестой позиции. В следующем туре "Динамо" примет самарские "Крылья Советов" 2 октября. "Рубин" в этот же день дома встретиться с "Нижним Новгородом". Судейский осадок в Краснодаре В другом матче воскресенья "Краснодар" на своем поле разгромил "Сочи" со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Эдуард Сперцян (3-я минута), Реми Кабелла (21) и Гжегож Крыховяк (64, с пенальти). "Краснодар" доигрывал встречу вдевятером. На 39-й минуте после использования системы VAR главный арбитр матча Игорь Панин показал красную карточку защитнику краснодарцев Урошу Спаичу. На 75-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Александр Черников.

После игры генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг раскритиковал судейство, а именно работу Владислава Безбородова, который отвечал за работу системы VAR. "Сегодня на VAR был Безбородов, скоро его время придет, - сказал Хашиг в эфире телеканала "Матч Премьер". - Он давил своим авторитетом на молодого арбитра, который не знал, что делать. Такие судьи не должны работать на матчах премьер-лиги". Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц считает, что давать эмоциональное интервью сразу после матча, как сделал Хашиг после игры с "Сочи", не совсем правильно. "Высказывание Хашига слышал, - сказал Хачатурянц ТАСС. - Думаю, что давать сильно эмоциональное интервью сразу после матча не совсем правильно. Если есть конкретные претензии по игре, необходимо подать обращение в ЭСК (экспертно-судейскую комиссию - прим. ТАСС) и делать какие-либо выводы исходя из заключений комиссии". "Краснодар" проводил матч без главного тренера Виктора Гончаренко, который в матче восьмого тура РПЛ против грозненского "Ахмата" (2:0) получил красную карточку. В результате этого он был дисквалифицирован на три матча, один из которых условно, за оскорбление официального лица встречи. В игре против "Сочи" командой руководил Александр Ермакович. "Краснодар" благодаря победе поднялся на четвертое место турнирной таблицы РПЛ, команда набрала 16 очков. "Сочи" опустился на пятое место, у команды 15 очков в активе. В следующем туре "Краснодар" в гостях встретится с московским ЦСКА 2 октября, "Сочи" днем позднее сыграет в Санкт-Петербурге с "Зенитом".

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"Ростов" проиграл в первом матче без Семина Также в воскресенье "Ростов" на своем поле уступил "Ахмату" со счетом 1:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Виталий Лысцов (36-я минута) и Игорь Коновалов (53, с пенальти). У проигравших отличился Дмитрий Полоз (90+4).

На эту тему "Ростов" проиграл "Ахмату" в первом матче после ухода Семина

"Ростов" провел первый матч после ухода с поста главного тренера Юрия Семина, который покинул команду 25 сентября. Семин возглавлял "Ростов" с 4 августа, сменив на этом посту Валерия Карпина, который стал главным тренером сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера "Ростова" назначен Заур Тедеев. Ростовский клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. "Ахмат" с 12 очками поднялся на девятую позицию. В следующем туре грозненцы дома встретятся с московским "Спартаком" 3 октября. "Ростов" в этот же день в Москве сыграет с "Локомотивом".

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