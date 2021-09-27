Российский хоккеист Даниил Чайка подписал контракт новичка с "Вегасом"

Чайке 18 лет, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду московского клуба провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 11 матчей, набрал 2 (1+1) очка. Защитник был выбран "Вегасом" на драфте 2021 года под 38-м номером. В 2018-2020 годах играл в канадской команде "Гелф Шторм", с которой стал чемпионом Хоккейной лиги Онтарио в 2019 году.

В составе молодежной сборной России Чайка стал победителем Кубка Глинки/Гретцки (2019), занял четвертое место на молодежном чемпионате мира 2021 года. В составе национальной сборной, составленной преимущественно из молодых хоккеистов, выиграл этап Евротура в Финляндии в 2020 году.

За "Вегас" выступает российский нападающий Евгений Дадонов.