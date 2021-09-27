Дос Аньос снялся с боя против Махачева в UFC

Махачев написал Twitter: "Я не верю, что ты травмирован. Снова". Бразилец ответил: "Ты правда думаешь, что я буду симулировать операцию? Я восстанавливаюсь после очередной страшной травмы".

ТАСС, 27 сентября. Бразилец Рафаэл дос Аньос не выйдет на бой против россиянина Ислама Махачева в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

Поединок должен был состояться 30 октября на турнире UFC 267. Ранее был отменен бой этого же турнира между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом.

Махачеву 30 лет. В его активе 20 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Дос Аньос - бывший чемпион UFC в легком весе, на счету 36-летнего бойца 30 побед и 13 поражений.