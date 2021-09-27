"Шинник" обратится в РФС по поводу действий полиции в отношении болельщиков во Владимире

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство ярославского "Шинника" подготовит обращение в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой дать оценку действиям полиции и службы безопасности владимирского "Торпедо" на матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков.

В воскресенье в соцсетях появилось видео, как перед стадионом во Владимире прибывших на матч болельщиков из Ярославля задержала полиция. Матч завершился победой "Шинника" со счетом 2:0.

"Нам изначально руководство "Торпедо" обозначило, что оно не допустит наших болельщиков на стадион, ссылаясь на какие-то решения Роспотребнадзора, которых не существует, - сказал Кулаков. - Мы направили накануне запрос в "Торпедо" с просьбой документально подтвердить постановление, которое запрещает приезжим болельщикам присутствовать на стадионе. На следующий день я созвонился с директором "Торпедо" Акимовым, он мне подтвердил, что никаких официальных решений Роспотребнадзора во Владимирской области нет по запрету. Есть какие-то ограничительные меры, и на словах мы договорились, что наших болельщиков пропустят без проблем".

"До этого нам присылали письмо, что болельщиков не пустят, и я дал поручение нашему сотруднику по безопасности созвониться с их сотрудником, чтобы выяснить. Тот категорически сказал, что они нас не пустят, болельщиков там всех увезут, и то же самое он сказал на предматчевом совещании. После того, как наши сотрудники обратили внимание на то, о чем договаривались руководители, те замолчали. Делегат матча и все те, кто был на предматчевом совещании, подняли тему, что болельщиков должны пустить", - добавил Кулаков.

По его словам, недопущение основной массы болельщиков "Шинника" на стадион было спланированной акцией со стороны службы безопасности "Торпедо". "По какой причине это случилось, я не знаю, - сказал Кулаков. - На матч, насколько мне известно, попало порядка четырех человек, которые приехали сами, и не пустили организованную группу, приехавшую на автобусах. В ближайшее время наши сотрудники подготовят обращение в РФС, чтобы была дана оценка поведению полиции и действий службы безопасности "Торпедо". Здесь налицо спланированная акция, чтобы не пустить наших болельщиков, и мы будем надеяться на объективное расследование".

"Некоторые клубы говорят о решениях Роспотребнадзора, которых нет"

Гендиректор "Шинника" сообщил, что было задержано порядка 100 болельщиков ярославской команды и на данный момент не всех еще отпустили. "Шествие было в городе, почему болельщиков не задержали там. Они дошли до стадиона и вместо того, чтобы их допустить, всех "закрыли". Когда они пришли на стадион, чтобы туда попасть, подъехали машины, их остановили, оцепили и забрали, причем без разбора, нарушал ли кто-то что-то или нет", - сказал он.

С другими клубами ФНЛ-2 у "Шинника" подобных проблем нет, отметил Кулаков. "Пожалуй, кроме "Мурома" из Владимирской области. Там тоже ссылались на решения Роспотребнадзора, которых не существует, - сказал он. - В итоге на уровне руководства мы договорились, что всех болельщиков запустят. Клубы второй лиги сами предъявляют такие решения соперникам и они не аргументированы никакими документами Роспотребнадзора, поэтому считаю, что с этим тоже надо как-то поработать, чтобы такого в дальнейшем не возникало".

"Шинник" лидирует в группе 2 первенства ФНЛ-2 после 11 матчей, одержав 10 побед и потерпев одно поражение, в активе команды 30 очков. Владимирское "Торпедо" с 11 очками занимает восьмое место.