Во владимирском "Торпедо" заявили, что не имеют отношения к задержанию фанатов "Шинника"

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Торпедо-Владимир" не имеет отношения к задержанию полицией болельщиков "Шинника" перед матчем 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги-2 (ФНЛ-2). Об этом ТАСС сообщил заместитель директора клуба по безопасности Дмитрий Сапожков.

В воскресенье в соцсетях появилось видео, как перед стадионом во Владимире прибывших на матч болельщиков из Ярославля задержала полиция. Игра завершилась победой "Шинника" со счетом 2:0.

"В "Шинник" было направлено письмо, что постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой есть формула, определяющая посещение матчей, рекомендованная владимирскому Роспотребнадзору, - сказал Сапожков. - 17 сентября мы написали письмо в "Шинник", в котором обратили внимание, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора доступ болельщиков гостевых команд на стадион запрещен. На что "Шинник" прислал ответное письмо, в котором говорится, что на матче ожидается неорганизованная группа болельщиков в количестве 50 человек".

"В связи с тем, чтобы не осложнять ситуацию среди болельщиков, клубом "Торпедо-Владимир" было принято решение запустить болельщиков "Шинника" на стадион. На предматчевом совещании это все обсуждалось, но согласно статье 9 условий проведения матчей первенства ФНЛ, а именно пункту 9.5, совещание проводится с участием служб безопасности как гостей, так и хозяев. Также на нем должен присутствовать и специалист по работе с болельщиками. На этом совещании от "Шинника" присутствовал только начальник команды, который особо не разбирается в этих вопросах", - добавил он.

Заместитель директора по безопасности клуба также рассказал, что предупредил "Шинник" о предоставлении реестра средств поддержки, официально заверенных ПФЛ (Профессиональной футбольной лигой) и ФНЛ для их допущения на арену. "Т. е. мы готовились к приему гостей на сектор, но "Шинник", насколько мне известно, предоставил два автобуса болельщиков гостей. А это, как вы понимаете, не около 50 человек и не неорганизованная, а официально организованная группа", - отметил он.

"Группа приехала, вышла около Успенского собора и решила устроить шествие по центральной дороге, нарушая определенные статьи. Это трактуется как несанкционированное шествие, на что сотрудники полиции отреагировали и нарушители были задержаны. Т. е. мы к этому недопуску болельщиков никакого отношения не имеем, потому что задерживали сотрудники полиции. Мы были готовы принять болельщиков, сектор для их организованной группы был подготовлен, и шесть болельщиков "Шинника", незамеченных в каких-либо противоправных действиях, присутствовали на стадионе", - добавил он.

"Гендиректор "Шинника" лукавит"

Сапожков подчеркнул, что "Торпедо-Владимир" было готово пустить как организованную, так и неорганизованную группы болельщиков на стадион, если бы те в городе не совершали противоправных действий. "А это [оценка соблюдения правил] определяют уже сотрудники правоохранительных органов. Я могу предоставить видео, что болельщики делали в центре города, само постановление главы Роспотребнадзора, письма в "Шинник", чтобы не быть голословным", - сказал он.

"Повторюсь, если едет массовое количество болельщиков, то на совещании обязан присутствовать руководитель по обеспечению безопасности клуба, специалист по работе с болельщиками. Их не было - был начальник команды, который не все полностью понимает. И я скажу больше, [Сергей] Кулаков (гендиректор "Шинника" - прим. ТАСС) немножко лукавит, ищет дешевую популярность у своих болельщиков. Как полиция не будет предотвращать противоправные действия?" - добавил Сапожков.

Сам Кулаков сообщил ТАСС, что "Шинник" готовит обращение в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой дать оценку действиям полиции у стадиона во Владимире по отношению к болельщикам гостей. "Мы тоже готовы предоставить свои доводы в ФНЛ и РФС, у меня есть видеоматериалы, материалы видеофиксации, постановление, переписка с "Шинником", - сказал в ответ Сапожков.

"Шинник" лидирует в группе 2 (2) первенства ФНЛ-2 после 11 матчей, одержав 10 побед и потерпев одно поражение. На 10 очков ярославский клуб опережает идущего вторым "Динамо-2". "Торпедо-Владимир" занимает с 11 очками восьмое место в таблице.