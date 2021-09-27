Биатлонист Елисеев объяснил мотив действий, которые привели к конфликту с тренером сборной

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Призер чемпионатов мира по биатлону Матвей Елисеев сознательно не шел на нарушение правил, которые привели к разногласиям со старшим тренером мужской сборной России Юрием Каминским. Об этом он рассказал ТАСС.

Конфликтная ситуация произошла в августе во время тренировочного сбора на Семинском перевале. Елисеев отлучился из расположения команды для сплава по реке, что негативно сказалось на его функциональном состоянии. Каминский остался недоволен поведением Елисеева, в итоге между тренером и спортсменом произошла перепалка.

"Меня никто заранее не предупреждал, что со мной будет что-то не так", - прокомментировал Елисеев инцидент. "Если они и были оговорены, то я этого не слышал", - ответил он на вопрос о правилах, нарушение которых привело к конфликту с тренером.

Спортсмен заявил, что постфактум узнал о совершении проступка. Озвучить подробности инцидента он пока не готов, поскольку считает, что это навредит другим биатлонистам сборной. "Мне будет легче после этих слов, но в команде настроение может ухудшиться, и будет давление со стороны СМИ, чего нам не надо", - заявил он.

Биатлонист понимает, что в глазах общественности сейчас именно он является виновником конфликта. "Я могу потерпеть, чтобы это пошло в плюс команде", - сказал он.

Руководство Союза биатлонистов России в начале сентября перевело биатлониста в группу Сергея Башкирова.