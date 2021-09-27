Хоккеисты сборной России посетят центр военно-патриотического воспитания "Авангард"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею планирует посетить учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард". Об этом журналистам после церемонии подписания договора о сотрудничестве рассказала директор центра Дарья Борисова.

Федерация хоккея России и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в понедельник подписали договор о сотрудничестве в музее хоккея.

"Впереди у нас большие планы, они довольно-таки смелые. Сборная России приедет в "Авангард", там кое-что будет. Но мы об этом скажем позже", - сказала Борисова.

Центр "Авангард" был учрежден правительством Москвы и Московской области при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Идею его создания поддержал президент РФ Владимир Путин, который посетил центр в середине августа. Он расположен на территории парка "Патриот". В центре проходят военные сборы, в течение которых курсанты изучают пять военно-учетных специальностей под руководством 110 инструкторов, педагогов и вожатых.