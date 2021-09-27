Торгованов заявил, что делавшим ставки на матчи сборной России игрокам не место в гандболе

Федерация гандбола России временно отстранила восьмерых игроков за организацию договорных матчей на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет. Было установлено, что во время выступления за национальную команду они через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Восемь игроков молодежной сборной России должны быть пожизненно отстранены от гандбола за ставки на матчи команды во время чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, тренер Дмитрий Торгованов.

"Мою позицию по отношению к тому, что произошло, можно охарактеризовать как максимально жесткую, - сказал Торгованов. - Это дело необходимо довести до конца, чтобы виновные понесли наказание. И, возможно, не только спортивного характера, но и административного и уголовного. Им не место в гандболе. Они вообще о ком-то думали, когда делали ставки на матчи сборной? О нас с вами, о стране, о российском спорте? Они думали о том, что молодежная сборная может опуститься в группу В, что, собственно, и случилось?"

"И для меня сейчас совершенно не важно, есть ли у них перспективы в гандболе, потому что воспринимаю все эти действия как личное оскорбление", - подчеркнул он.

Олимпийский чемпион 2000 года заявил, что в его время такое невозможно было представить. "Честь страны, гимн, флаг, майка сборной - все это всегда вызывало особенные патриотичные мысли и чувства. Поэтому федерации гандбола можно только выразить респект за четкое и своевременное реагирование на такую серьезную проблему, а мы будем ждать окончательного решения", - заявил он.

В число отстраненных попали Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин, Георгий Кириленко.