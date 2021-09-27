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Футбол в России

"Краснодар" обратится в судейскую комиссию по поводу работы арбитров на матче с "Сочи"

Претензии клуба касаются того, что главный судья не показал игрокам "Сочи" шесть желтых карточек за нарушения

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Краснодар" обратится с апелляцией в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) на действия главного арбитра Игоря Панина в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Сочи". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Краснодара".

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26 сентября "Краснодар" дома обыграл "Сочи" со счетом 3:0 в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Краснодар" доигрывал встречу вдевятером. На 39-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр матча Игорь Панин показал красную карточку защитнику краснодарцев Урошу Спаичу, на 75-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Александр Черников. После игры генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг раскритиковал судейство в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Клуб обратится в ЭСК по поводу ряда действий главного арбитра матча", - сообщили в пресс-службе.

Претензии "Краснодара" касаются того, что Панин не показал игрокам "Сочи" шесть желтых карточек за нарушения.

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