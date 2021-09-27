КДК РФС рассмотрит визит тренера "Рубина" Слуцкого в футбольный отсек в матче с "Динамо"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) планирует на своем заседании рассмотреть факт визита дисквалифицированного главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого в футбольный отсек перед матчем с московским "Динамо". Об этом ТАСС сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Слуцкий во время матча девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Динамо" (0:2) находился на трибуне, поскольку был удален за две желтые карточки в предыдущей встрече с "Зенитом" (1:3).

"Слуцкий прошел в футбольный отсек до начала игры, это было указано в рапорте делегата матча. Грозит ли ему дисквалификация, вы сможете узнать на заседании КДК, - сказал Григорьянц. - Слуцкий, футбольный клуб "Динамо", а также делегат матча приглашены на заседание. Также в повестку входят вопросы со скандированиями болельщиков "Спартака" и "Локомотива".

Место на трибунах считается "грязной" зоной, откуда в связи с ограничениями из-за коронавируса запрещен во время игры доступ в "чистую" зону, к которой относятся, в частности, раздевалки команд.