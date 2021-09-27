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ММА

Боец UFC Стерлинг рассказал о причинах отказа от боя с Яном

По словам американского бойца, он не хотел усугубить проблемы со здоровьем

ТАСС, 27 сентября. Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг отказался от реванша за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с россиянином Петром Яном, так как не хотел усугубить проблемы со здоровьем. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

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Об отмене боя стало известно в субботу, поединок должен был пройти 30 октября в Абу-Даби. В воскресенье Ян на своей странице в Instagram назвал Стерлинга трусом и добавил, что готов выступить против любого бойца.

"Как обычно, мне нравится делиться правдой и быть откровенным со своими фанатами, - написал Стерлинг. - Усталость и спазмы все еще сохраняются, что, по словам моего хирурга, связано с тем, что нервы все еще восстанавливаются после травмы и операции, которую я только что перенес. Я ничего не могу с этим поделать. Изначально я хотел драться в декабре, но планы изменились. К сожалению, мое тело отказывает мне в работе. Я просил Яна подождать с реваншем, чтобы я стал первым бойцом, который ему покажет, кто хозяин в этом весе".

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом.

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