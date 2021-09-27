ЦСКА победил "Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Нижний Новгород" в заключительном матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород".

В составе армейцев голами отметились Бахтиёр Зайнутдинов (31-я минута) и Ильзат Ахметов (63, с пенальти).

Подопечные Александра Кержакова впервые проиграли команде из Москвы в нынешнем розыгрыше чемпионата страны, ранее они обыграли в гостевых матчах столичные "Спартак" и "Динамо" с одинаковым счетом - 2:1. ЦСКА одержал в чемпионате вторую победу кряду, в прошлом туре армейцы в московском дерби обыграли "Спартак" (1:0).

В официальном матче команды встречались друг с другом в первый раз, в июле ЦСКА и "Нижний Новгород" провели товарищескую встречу, тогда армейцы на своем поле победили нижегородцев со счетом 2:1.

По прошествии девяти туров армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в активе, футболисты из Нижнего Новгорода располагаются на 10-й строчке, набрав 11 очков.

В следующем туре "Нижний Новгород" в гостях сыграет с казанским "Рубином" 2 октября, ЦСКА в этот же день примет "Краснодар".