ЦСКА победил "Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Нижний Новгород" в заключительном матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород".
В составе армейцев голами отметились Бахтиёр Зайнутдинов (31-я минута) и Ильзат Ахметов (63, с пенальти).
Подопечные Александра Кержакова впервые проиграли команде из Москвы в нынешнем розыгрыше чемпионата страны, ранее они обыграли в гостевых матчах столичные "Спартак" и "Динамо" с одинаковым счетом - 2:1. ЦСКА одержал в чемпионате вторую победу кряду, в прошлом туре армейцы в московском дерби обыграли "Спартак" (1:0).
В официальном матче команды встречались друг с другом в первый раз, в июле ЦСКА и "Нижний Новгород" провели товарищескую встречу, тогда армейцы на своем поле победили нижегородцев со счетом 2:1.
По прошествии девяти туров армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в активе, футболисты из Нижнего Новгорода располагаются на 10-й строчке, набрав 11 очков.
В следующем туре "Нижний Новгород" в гостях сыграет с казанским "Рубином" 2 октября, ЦСКА в этот же день примет "Краснодар".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|21-10
|23
|2
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|3
|Локомотив
|9
|4
|5
|0
|12-6
|17
|4
|Краснодар
|9
|5
|1
|3
|17-9
|16
|5
|ЦСКА
|9
|5
|1
|3
|13-8
|16
|6
|Сочи
|9
|5
|0
|4
|12-9
|15
|7
|Рубин
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|8
|Спартак
|9
|4
|1
|4
|10-8
|13
|9
|Ахмат
|9
|4
|0
|5
|11-15
|12
|10
|Нижний Новгород
|9
|3
|2
|4
|11-13
|11
|11
|Крылья Советов
|9
|3
|1
|5
|11-13
|10
|12
|Уфа
|9
|2
|2
|5
|11-16
|8
|13
|Арсенал
|9
|2
|2
|5
|12-19
|8
|14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|8-15
|7
|15
|Ростов
|9
|1
|3
|5
|11-19
|6
|16
|Урал
|9
|1
|3
|5
|4-13
|6