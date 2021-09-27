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Футбол в России

ЦСКА победил "Нижний Новгород" в матче чемпионата России по футболу

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась победой армейцев со счетом 2:0
Футболисты ЦСКА Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Футболисты ЦСКА
© Гавриил Григоров/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Нижний Новгород" в заключительном матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нижний Новгород".

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В составе армейцев голами отметились Бахтиёр Зайнутдинов (31-я минута) и Ильзат Ахметов (63, с пенальти).

Подопечные Александра Кержакова впервые проиграли команде из Москвы в нынешнем розыгрыше чемпионата страны, ранее они обыграли в гостевых матчах столичные "Спартак" и "Динамо" с одинаковым счетом - 2:1. ЦСКА одержал в чемпионате вторую победу кряду, в прошлом туре армейцы в московском дерби обыграли "Спартак" (1:0).

В официальном матче команды встречались друг с другом в первый раз, в июле ЦСКА и "Нижний Новгород" провели товарищескую встречу, тогда армейцы на своем поле победили нижегородцев со счетом 2:1.

По прошествии девяти туров армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в активе, футболисты из Нижнего Новгорода располагаются на 10-й строчке, набрав 11 очков.

В следующем туре "Нижний Новгород" в гостях сыграет с казанским "Рубином" 2 октября, ЦСКА в этот же день примет "Краснодар".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит972021-1023
2Динамо961214-819
3Локомотив945012-617
4Краснодар951317-916
5ЦСКА951313-816
6Сочи950412-915
7Рубин942313-1014
8Спартак941410-813
9Ахмат940511-1512
10Нижний Новгород932411-1311
11Крылья Советов931511-1310
12Уфа922511-168
13Арсенал922512-198
14Химки91448-157
15Ростов913511-196
16Урал91354-136

 

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