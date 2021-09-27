{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Дагестанские победители и призеры Олимпиады в Токио получили от 2 до 4 млн рублей

Сертификаты получили не только спортсмены, но и их тренеры
Врио главы Дагестана Сергей Меликов (слева) Пресс-служба главы Дагестана
Описание
Врио главы Дагестана Сергей Меликов (слева)
© Пресс-служба главы Дагестана

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов встретился с победителями и призерами летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио и вручил им денежные сертификаты на суммы от 2 млн до 4 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев.

"Сегодня Сергей Меликов встретился с победителями и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, а также с их тренерами. Глава республики вручил им денежные сертификаты: чемпионы и их тренеры получили сертификаты на 4 млн рублей, а серебряные, бронзовые призеры и их тренеры - по 2 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Японии в составе сборных Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, дагестанские спортсмены завоевали восемь медалей, из них три золотые и пять бронзовых.

В XXXII летних Олимпийских и XVI летних Паралимпийских играх в Токио приняли участие 28 дагестанских спортсменов по следующим видам спорта: вольная борьба, бокс, регби, фехтование, плавание, легкая атлетика, паратхэквондо и настольный теннис. Дагестанские спортсмены на Олимпийских играх в Токио, помимо России, представляли еще 11 стран.

По итогам выступлений спортсмены из республики завоевали 11 медалей, из которых четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых.

Теги
РоссияДагестанXXXII летние Олимпийские игры
КХЛ
"Витязь" впервые за 12 лет победил дома СКА в матче Континентальной хоккейной лиги
Команда из Подольска победила в третьем матче подряд
"Витязь" впервые за 12 лет победил дома СКА в матче Континентальной хоккейной лиги
Читать полностью