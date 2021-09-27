Дагестанские победители и призеры Олимпиады в Токио получили от 2 до 4 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов встретился с победителями и призерами летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио и вручил им денежные сертификаты на суммы от 2 млн до 4 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев.

"Сегодня Сергей Меликов встретился с победителями и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, а также с их тренерами. Глава республики вручил им денежные сертификаты: чемпионы и их тренеры получили сертификаты на 4 млн рублей, а серебряные, бронзовые призеры и их тренеры - по 2 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Японии в составе сборных Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, дагестанские спортсмены завоевали восемь медалей, из них три золотые и пять бронзовых.

В XXXII летних Олимпийских и XVI летних Паралимпийских играх в Токио приняли участие 28 дагестанских спортсменов по следующим видам спорта: вольная борьба, бокс, регби, фехтование, плавание, легкая атлетика, паратхэквондо и настольный теннис. Дагестанские спортсмены на Олимпийских играх в Токио, помимо России, представляли еще 11 стран.

По итогам выступлений спортсмены из республики завоевали 11 медалей, из которых четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых.