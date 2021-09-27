"Витязь" впервые за 12 лет победил дома СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 27 сентября. Подольский "Витязь" со счетом 6:5 по буллитам обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Витязь" в Подольске.

Заброшенными шайбами в составе "Витязя" отметились Нико Оямяки (6 и 31-я минуты), Михаил Смолин (26), Даниэль Одетт (33 и 59), у СКА отличились Йоонас Кемппайнен (14), Антон Бурдасов (41), Вей Линден (46), Владислав Цицюра (55) и Кирилл Марченко (60). Оямяки забросил десятую шайбу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата и стал лидером среди лучших снайперов лиги, обойдя форварда московского "Динамо" Вадима Шипачева (8). Одетт набрал в матче два (одна шайба + одна передача) очка, продлив результативную серию до шести матчей. Форвард армейцев Бурдасов также продлил серию результативных действий до шести матчей. Нападающий петербургского клуба Евгений Тимкин не принял участия в матче из-за трехматчевой дисквалификации.

"Витязь" победил в домашнем матче СКА впервые за 12 лет, последний раз подмосковная команда праздновала домашнюю победу в противостоянии с питерцами 15 января 2009 года (5:4).

Команда из Подольска победила в третьем матче подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 очками в активе. Хоккеисты из Санкт-Петербурга располагаются на третьей строчке, набрав 15 очков.

В следующем матче "Витязь" примет ярославский "Локомотив" 29 сентября, СКА в этот же день примет челябинский "Трактор".

В других матчах игрового дня "Барыс" из Нур-Султана победил дома екатеринбургский "Автомобилист" (5:4, ОТ), череповецкая "Северсталь" дома обыграла новосибирскую "Сибирь" (1:0), "Трактор" в гостях проиграл нижегородскому "Торпедо" (2:5), минское "Динамо" дома обыграло хабаровский "Амур" (2:1), "Динамо" из Риги дома обыграло "Сочи" (2:1).