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КХЛ
Обновлено 

"Витязь" впервые за 12 лет победил дома СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Команда из Подольска победила в третьем матче подряд
Вратарь "Витязя" Илья Ежов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вратарь "Витязя" Илья Ежов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 27 сентября. Подольский "Витязь" со счетом 6:5 по буллитам обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Витязь" в Подольске.

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Заброшенными шайбами в составе "Витязя" отметились Нико Оямяки (6 и 31-я минуты), Михаил Смолин (26), Даниэль Одетт (33 и 59), у СКА отличились Йоонас Кемппайнен (14), Антон Бурдасов (41), Вей Линден (46), Владислав Цицюра (55) и Кирилл Марченко (60). Оямяки забросил десятую шайбу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата и стал лидером среди лучших снайперов лиги, обойдя форварда московского "Динамо" Вадима Шипачева (8). Одетт набрал в матче два (одна шайба + одна передача) очка, продлив результативную серию до шести матчей. Форвард армейцев Бурдасов также продлил серию результативных действий до шести матчей. Нападающий петербургского клуба Евгений Тимкин не принял участия в матче из-за трехматчевой дисквалификации.

"Витязь" победил в домашнем матче СКА впервые за 12 лет, последний раз подмосковная команда праздновала домашнюю победу в противостоянии с питерцами 15 января 2009 года (5:4).

Команда из Подольска победила в третьем матче подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 очками в активе. Хоккеисты из Санкт-Петербурга располагаются на третьей строчке, набрав 15 очков.

В следующем матче "Витязь" примет ярославский "Локомотив" 29 сентября, СКА в этот же день примет челябинский "Трактор".

В других матчах игрового дня "Барыс" из Нур-Султана победил дома екатеринбургский "Автомобилист" (5:4, ОТ), череповецкая "Северсталь" дома обыграла новосибирскую "Сибирь" (1:0), "Трактор" в гостях проиграл нижегородскому "Торпедо" (2:5), минское "Динамо" дома обыграло хабаровский "Амур" (2:1),  "Динамо" из Риги дома обыграло "Сочи" (2:1). 

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит1161200238-2918
2Динамо М980000139-1716
3СКА1151110338-2615
4ЦСКА1143000426-2714
5Спартак1142000525-2412
6Витязь1130113336-3712
7Динамо Мн1050001426-2311
8Торпедо1150010530-3211
9Северсталь1032010419-2211
10Локомотив1140011527-2910
11Динамо Р1140001621-349
12Сочи1221020720-308
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург1081000143-2018
2Салават Юлаев1081000137-1418
3Трактор1151201232-2617
4Ак Барс1141201324-2015
5Автомобилист1140112334-3313
6Нефтехимик1050001426-2311
7Авангард931100427-2510
8Барыс1022011424-2910
9Сибирь1020002616-266
10Адмирал1010022519-416
11Амур1120001817-385
12Куньлунь1010100821-394

 

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