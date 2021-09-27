"Витязь" впервые за 12 лет победил дома СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 27 сентября. Подольский "Витязь" со счетом 6:5 по буллитам обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Витязь" в Подольске.
Заброшенными шайбами в составе "Витязя" отметились Нико Оямяки (6 и 31-я минуты), Михаил Смолин (26), Даниэль Одетт (33 и 59), у СКА отличились Йоонас Кемппайнен (14), Антон Бурдасов (41), Вей Линден (46), Владислав Цицюра (55) и Кирилл Марченко (60). Оямяки забросил десятую шайбу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата и стал лидером среди лучших снайперов лиги, обойдя форварда московского "Динамо" Вадима Шипачева (8). Одетт набрал в матче два (одна шайба + одна передача) очка, продлив результативную серию до шести матчей. Форвард армейцев Бурдасов также продлил серию результативных действий до шести матчей. Нападающий петербургского клуба Евгений Тимкин не принял участия в матче из-за трехматчевой дисквалификации.
"Витязь" победил в домашнем матче СКА впервые за 12 лет, последний раз подмосковная команда праздновала домашнюю победу в противостоянии с питерцами 15 января 2009 года (5:4).
Команда из Подольска победила в третьем матче подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 очками в активе. Хоккеисты из Санкт-Петербурга располагаются на третьей строчке, набрав 15 очков.
В следующем матче "Витязь" примет ярославский "Локомотив" 29 сентября, СКА в этот же день примет челябинский "Трактор".
В других матчах игрового дня "Барыс" из Нур-Султана победил дома екатеринбургский "Автомобилист" (5:4, ОТ), череповецкая "Северсталь" дома обыграла новосибирскую "Сибирь" (1:0), "Трактор" в гостях проиграл нижегородскому "Торпедо" (2:5), минское "Динамо" дома обыграло хабаровский "Амур" (2:1), "Динамо" из Риги дома обыграло "Сочи" (2:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|11
|6
|1
|2
|0
|0
|2
|38-29
|18
|2
|Динамо М
|9
|8
|0
|0
|0
|0
|1
|39-17
|16
|3
|СКА
|11
|5
|1
|1
|1
|0
|3
|38-26
|15
|4
|ЦСКА
|11
|4
|3
|0
|0
|0
|4
|26-27
|14
|5
|Спартак
|11
|4
|2
|0
|0
|0
|5
|25-24
|12
|6
|Витязь
|11
|3
|0
|1
|1
|3
|3
|36-37
|12
|7
|Динамо Мн
|10
|5
|0
|0
|0
|1
|4
|26-23
|11
|8
|Торпедо
|11
|5
|0
|0
|1
|0
|5
|30-32
|11
|9
|Северсталь
|10
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|19-22
|11
|10
|Локомотив
|11
|4
|0
|0
|1
|1
|5
|27-29
|10
|11
|Динамо Р
|11
|4
|0
|0
|0
|1
|6
|21-34
|9
|12
|Сочи
|12
|2
|1
|0
|2
|0
|7
|20-30
|8
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|10
|8
|1
|0
|0
|0
|1
|43-20
|18
|2
|Салават Юлаев
|10
|8
|1
|0
|0
|0
|1
|37-14
|18
|3
|Трактор
|11
|5
|1
|2
|0
|1
|2
|32-26
|17
|4
|Ак Барс
|11
|4
|1
|2
|0
|1
|3
|24-20
|15
|5
|Автомобилист
|11
|4
|0
|1
|1
|2
|3
|34-33
|13
|6
|Нефтехимик
|10
|5
|0
|0
|0
|1
|4
|26-23
|11
|7
|Авангард
|9
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|27-25
|10
|8
|Барыс
|10
|2
|2
|0
|1
|1
|4
|24-29
|10
|9
|Сибирь
|10
|2
|0
|0
|0
|2
|6
|16-26
|6
|10
|Адмирал
|10
|1
|0
|0
|2
|2
|5
|19-41
|6
|11
|Амур
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|17-38
|5
|12
|Куньлунь
|10
|1
|0
|1
|0
|0
|8
|21-39
|4