Семин: такие опытные футболисты, как Глушаков, нужны сборной России

В понедельник стал известен окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в список вошли 26 футболистов, в том числе 34-летний Глушаков. Последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в марте 2018 года в товарищеской игре с командой Бразилии (0:3).

"Глушаков хорошо играет в защите. Опытные игроки тоже нужны в составе", - сказал Семин.

Также в состав сборной России включен полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук, который не выходил на поле в двух последних играх чемпионата Италии против "Сассуоло" (2:1) и "Интера" (2:2).

"В команде, тем более в такой, как "Аталанта", чересчур большая конкуренция, там свои требования, а у Валерия Карпина - свои. Он впервые не играл две игры подряд, а так он постоянно выходит на поле, поэтому его вызов - это совершенно правильное решение. [Рифат] Жемалетдинов тоже же в последних двух матчах не играл в стартовом составе. [Арсен] Захарян - да [может составить конкуренцию Миранчуку за место в стартовом составе]. Но для того, чтобы определить, кто из них в лучшей форме, есть тренировочные дни, в которых все будет ясно, определенное тестирование, взгляд опытного человека, тренера", - отметил собеседник ТАСС.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).