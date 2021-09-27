Кафанов: вратарь Лунев готов сыграть за сборную России, несмотря на отсутствие практики

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Голкипер немецкого "Байера" Андрей Лунев находится в хорошем состоянии и готов сыграть за сборную России, несмотря на отсутствие игровой практики в клубе. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

Лунев попал в окончательный состав сборной России по футболу на отборочные матчи чемпионата мира с командами Словакии и Словении. Россиянин пока не провел в сезоне ни одного матча за "Байер".

"Твердо убежден, что отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч в своей жизни, если в каждой игровой ситуации действует как в игре. Если еще учесть, что и уровень партнеров в "Байере" очень высокий, то нет сомнений, что Андрей на сегодняшний день находится в хорошем состоянии и готов играть за сборную", - сказал Кафанов.

Сборная России встретится с командами Словакии 8 октября в Казани и Словении 11 октября в Мариборе. В турнирной таблице группы Н российские футболисты с 13 очками занимают второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).