Терюшков: Глушаков усилит игру сборной России, даже если будет выходить на замену

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Химок" Денис Глушаков сможет усилить игру сборной России по футболу даже при выходе на замену. Такое мнение ТАСС высказал бывший министр физической культуры и спорта Московской области, избранный депутат Госдумы Роман Терюшков.

В понедельник стал известен окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Глушаков вошел в список игроков.

"Я не сомневался, что Глушаков попадет в основной состав, он должен помочь в Казани, нужно набрать шесть очков с прямым конкурентами - командами Словакии и Словении, - сказал Терюшков. - Он показывает стабильную игру, с "Локомотивом" (0:0) также показал высокий уровень. Дальше нужно пробиваться в состав, в основную заявку, но я уверен, что если даже на замену он выйдет, то игру точно усилит, и мы получим результат".

"Была уверенность на 100%, потому что на том уровне, на котором он сейчас играет, плюс опыт и мастерство - наверное, в сборной не так много игроков такого уровня. Поэтому был уверен тогда, что он останется в окончательной заявке. Дениса еще не поздравлял, завтра позвоню, пусть отдыхает, все-таки у спортсменов режим", - добавил Терюшков.

Глушаков последний раз выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в товарищеской игре с командой Бразилии (0:3). На счету 34-летнего полузащитника шесть мячей в девяти встречах текущего чемпионата России.

Сборная России встретится в ближайших отборочных матчах с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).