УЕФА прекратил разбирательство в отношении учредителей Суперлиги

ТАСС, 28 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил дисциплинарное разбирательство в отношении клубов - учредителей Суперлиги - испанских "Реала" и "Барселоны", а также итальянского "Ювентуса". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Дело в отношении клубов было возбуждено 25 мая после расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплинарным вопросам. Такое решение было принято из-за возможного нарушения нормативно-правовой базы УЕФА. 9 июня УЕФА приостановил дисциплинарное производство в отношении "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса".

"После приостановки судебных разбирательств против "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала" по делу, связанному с потенциальным нарушением правовой базы УЕФА в связи с так называемой "Суперлигой", апелляционный орган УЕФА объявил сегодня разбирательство недействительным, как если бы дело никогда не открывалось", - говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

20 сентября судья коммерческого суда Мадрида Мануэль Руис де Лара опубликовал постановление, в котором призвал УЕФА прекратить дисциплинарное разбирательство в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". По мнению судьи, УЕФА действовал вне правового поля, не выслушав возражения противоположной стороны.