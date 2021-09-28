Главный тренер "Коламбуса" назвал сильные стороны хоккеиста Чинахова

ТАСС, 28 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Егор Чинахов отличается нацеленностью на ворота и сильным броском. Об этом рассказал главный тренер клуба Брэд Ларсен, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

В ночь на вторник Чинахов отличился в предсезонной игре против "Питтсбурга" (3:0). Ранее он забросил шесть шайб в трех играх тренировочного лагеря новичков.

"Да, его бросок никуда не делся. Нацеленность на ворота - его отличительная черта. У него не просто сильный бросок, но и он сам находит способ выходить на удобную позицию".

Чинахову 20 лет, он был выбран "Коламбусом" в первом раунде драфта 2020 года под общим 21-м номером. В мае клуб объявил о подписании контракта с нападающим. В прошлом сезоне он стал победителем Континентальной хоккейной лиги в составе омского "Авангарда", в Кубке Гагарина на его счету семь очков (пять голов + две результативные передачи) в 21 матче. В регулярном чемпионате сезона-2020/21 Чинахов провел 32 матча, в которых набрал 17 очков (10+7).

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.