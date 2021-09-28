Перейра: РФС внимательно следит за происходящем в мире футбола и судейства

ТАСС, 28 сентября. Российский футбольный союз (РФС) пристально следит за тем, что происходит в мире футбола и судейства. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал глава департамента судейства РФС португалец Витор Перейра.

Перейра был назначен на пост главы департамента судейства РФС 23 сентября. 13 сентября эту должность покинул венгр Виктор Кашшаи, который возглавлял департамент с января 2020 года.

"Еще до Греции я провел четыре года в УЕФА, работая в судейском комитете, 10 лет был председателем судейского комитета Португалии, - сказал Перейра. - В Бразилии при моем непосредственном участии была создана и внедрена новая система оценки работы судей".

"РФС внимательно следит за тем, что происходит в мире футбола и судейства. Поэтому нет ничего неожиданного, что после этих проектов, которые были не похожи друг на друга и проходили не просто в разных странах, а на разных континентах, мои компетенции и опыт привлекают внимание и интерес таких сильных федераций, как РФС", - добавил он.

Перейре 64 года, он обслуживал матчи с 1989 по 2002 год. Арбитр судил матчи чемпионатов мира 1998 и 2002 годов и чемпионата Европы 2000 года. Также Перейра судил Суперкубок УЕФА 2001 года между германской "Баварией" и английским "Ливерпулем" (2:3) и финал Кубка УЕФА 2002 года между нидерландским "Фейенордом" и германской "Боруссией" из Дортмунда (3:2).