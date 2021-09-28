Перейра заявил, что намерен пообщаться с каждым российским футбольным арбитром

ТАСС, 28 сентября. Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) португалец Витор Перейра намерен пообщаться с каждым российским арбитром. Комментарий Перейры приводит газета "Спорт-Экспресс".

Перейра был назначен на пост главы департамента судейства РФС 23 сентября. 13 сентября эту должность покинул венгр Виктор Кашшаи, который возглавлял департамент с января 2020 года.

"Планирую лично познакомиться и пообщаться с каждым. Буду стараться разговаривать с ними как можно больше. Что касается английского, то все российские судьи категории ФИФА уже им владеют", - сказал Перейра.

"Знаю, что с этого года российские арбитры стали изучать английский язык бесплатно благодаря РФС. Это очень важно, так как для работы на международных матчах обязательно знание английского. С теми, чей уровень пока недостаточен, я буду общаться через опытного переводчика, которого подыскал для меня РФС. Уверен, что языковой барьер не станет проблемой", - добавил он.

Перейре 64 года, он был арбитром ФИФА с 1997 по 2009 год.