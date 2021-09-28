Корниленко: футболисту Зиньковскому нужно больше стабильности, чтобы играть за сборную

В понедельник был опубликован окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира. Зиньковский входил в расширенный список игроков, но не попал в окончательный. В текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги 25-летний футболист провел девять матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

"Конечно, мы немного расстроились из-за того, что Антон не попал в окончательный список, но мы изначально понимали, что в какой-то мере для него это был аванс, - сказал Корниленко. - В то же время надеялись, что попадет. Поэтому я думаю, что у него в любом случае все впереди, все получится. Если он будет так играть, как в последнем матче (против "Зенита" (1:2), футболист забил гол - прим. ТАСС), то непременно окажется в основном списке и будет играть за сборную России".

"Антон действительно теперь понимает, что за ним следят, что он на карандаше у главного тренера сборной, и действительно этого заслуживает. Парень взрослый, все понимает, в том числе и то, что нет разницы, сколько игроку лет, никаких предпочтений, если даже Денис Глушаков, показывая хорошую игру в клубе, вызывается в сборную. Поэтому я уверен в Антоне, мы знаем, что он может, просто нужно больше стабильности, и он будет игроком сборной России", - добавил Корниленко.

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).